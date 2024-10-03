Спор о наследстве: вдова победила любовницу покойного мужа

Суд по семейным делам в Беэр-Шеве под председательством судьи Шани Кац после смерти пожилого мужчины отказал в праве на наследство женщине, которая в течение 26 лет была его любовницей. На наследство также претендовала вдова покойного, прожившая с ним в браке 45 лет.

Мужчина, занимавшийся бизнесом, не оставил письменного завещания, которое регламентировало бы раздел его имущества. Две женщины – вдова и бывшая любовница – подали иски, добиваясь реализации права на наследство, пишет Bizportal.

В публикации сказано, что мужчина, который был успешным инженером и предпринимателем, скончался в 2018 году в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. Он состоял в браке 45 лет и вырастил трех дочерей. При этом многим было известно, что в течение 26 последних лет жизни у него была любовница, причем половину времени он жил у нее и обеспечивал эту женщину. Вдова и дочери подали исковое заявление, в котором требовали, чтобы имущество было разделено по формуле "50% вдове, 50% дочерям".

Бывшая любовница в своем заявлении требовала 50% от имущества себе, отмечая, что мужчина жил с ней и не только помогал ей материально, но и перевел на ее имя свои активы в США. Она также подчеркивала, что поддерживала его в годы, когда он боролся с раком, и находилась рядом с ним до его последнего дня. Женщина настаивала на том, что отношения ее любовника с официальной женой в течение длительного времени носили формальный характер, вместе они фактически не жили. Суду были представлены документальные доказательства с ее стороны.

Вдова признавала, что у ее мужа была любовница. Однако, по ее версии, муж не собирался разводиться, жил вместе с ней и они спали в одной постели.

Суд принял решение в пользу вдовы, отказав бывшей любовнице в праве на часть наследства.