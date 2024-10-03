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Израиль

ЦАХАЛ: самолеты ВВС наносят точечные удары по целям в Бейруте

время публикации: 03 октября 2024 г., 00:01 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 00:37
ЦАХАЛ: самолеты ВВС наносят точечные удары по целям в Бейруте
AP Photo/Hassan Ammar

Около полуночи пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении точечных ударов по Бейруту.

Ливанские СМИ публикуют кадры, на которых можно увидеть, как над южным пригородом Бейрута поднимаются клубы дыма.

Журналисты телеканала CNN, находящиеся в Бейруте, сообщили, что они слышали три мощных взрыва в 23:40, после чего увидели дым над кварталом Дахия.

По словам жителей Дахии, в этот раз ЦАХАЛ не предупреждал об ударах и не просил их эвакуироваться.

Одновременно с этим в ливанских источниках появилась информация об атаках ВВС ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" на юге страны.

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