ЦАХАЛ: самолеты ВВС наносят точечные удары по целям в Бейруте
время публикации: 03 октября 2024 г., 00:01 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 00:37
Около полуночи пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении точечных ударов по Бейруту.
Ливанские СМИ публикуют кадры, на которых можно увидеть, как над южным пригородом Бейрута поднимаются клубы дыма.
Журналисты телеканала CNN, находящиеся в Бейруте, сообщили, что они слышали три мощных взрыва в 23:40, после чего увидели дым над кварталом Дахия.
По словам жителей Дахии, в этот раз ЦАХАЛ не предупреждал об ударах и не просил их эвакуироваться.
Одновременно с этим в ливанских источниках появилась информация об атаках ВВС ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" на юге страны.
تصاعد سحب الدخان فوق #ضاحية بيروت الجنوبية نتيجة الغارات الأخيرة pic.twitter.com/KlFQjiU0TH— هنا لبنان (@thisislebnews) October 2, 2024