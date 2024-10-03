Объявлено о ликвидации главы правительства ХАМАСа в Газе

ЦАХАЛ и ШАБАК официально сообщают о ликвидации в секторе Газы главы правительства ХАМАСа Рухи Миштахи.

Согласно опубликованной 3 октября информации, он был уничтожен около трех месяцев назад в результате авиаудара вместе с Самихом ас-Сараджем, отвечавшем за безопасность в исполкоме ХАМАСа, и Сами Удэ, который руководил аппаратом общей безопасности ХАМАСа.

Лидеров террористов уничтожили, когда они скрывались в укрепленном подземном бункере на севере сектора Газы.

Рухи Миштаха был ветераном террористической организации ХАМАС. Он участвовал в принятии решений военного характера, одновременно занимая пост главы правительства в секторе Газы, а ранее занимал пост министра финансов правительства ХАМАСа в Газе.

Вместе с Яхьей Синуаром, вместе с которым находился в тюрьме, он создал аппарат общей безопасности ХАМАСа. Он был "правой рукой" Синуара и ближайшим из его соратников.