x
03 октября 2024
|
последняя новость: 11:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 октября 2024
|
03 октября 2024
|
последняя новость: 11:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отчет ЦАХАЛа по югу Ливана: за сутки ликвидированы 60 боевиков, атакованы 200 целей. Видео

время публикации: 03 октября 2024 г., 10:55 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 11:04
Отчет ЦАХАЛа по югу Ливана: за сутки ликвидированы 60 боевиков, атакованы 200 целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают наземную операцию на юге Ливана. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что авиацией было атаковано здание мэрии в Бинт-Джбейле, в котором укрывались боевики "Хизбаллы". Только в этом здании, в котором находился также склад вооружений, были ликвидированы около 15 террористов.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что за последние сутки в ходе боевых действий на юге Ливана были ликвидированы около 60 боевиков, атакованы примерно 200 целей.

Сообщается, что израильские ВВС 2 октября ликвидировали боевиков, обстрелявших ракетами район хребта Рамим. Были уничтожены и другие боевики, атаковавшие израильских военных на юге Ливана.

Утром 3 октября двое боевиков "Хизбаллы" обстреляли бойцов бригады "Голани" на юге Ливана. Боевики были уничтожены. Среди израильских военнослужащих потерь нет, заявляет ЦАХАЛ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2024

363-й день войны в Израиле: десятки ударов по Бейруту. Хронология событий