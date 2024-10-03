Отчет ЦАХАЛа по югу Ливана: за сутки ликвидированы 60 боевиков, атакованы 200 целей. Видео

Силы ЦАХАЛа продолжают наземную операцию на юге Ливана. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что авиацией было атаковано здание мэрии в Бинт-Джбейле, в котором укрывались боевики "Хизбаллы". Только в этом здании, в котором находился также склад вооружений, были ликвидированы около 15 террористов.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что за последние сутки в ходе боевых действий на юге Ливана были ликвидированы около 60 боевиков, атакованы примерно 200 целей.

Сообщается, что израильские ВВС 2 октября ликвидировали боевиков, обстрелявших ракетами район хребта Рамим. Были уничтожены и другие боевики, атаковавшие израильских военных на юге Ливана.

Утром 3 октября двое боевиков "Хизбаллы" обстреляли бойцов бригады "Голани" на юге Ливана. Боевики были уничтожены. Среди израильских военнослужащих потерь нет, заявляет ЦАХАЛ.