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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 3 октября: операции около Хеврона, Шхема, Туль-Карема

время публикации: 03 октября 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 06:46
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 3 октября: операции около Хеврона, Шхема, Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 октября действовали в Хальхуле (к северу от Хеврона), в Тале (юго-западнее Шхема), в Дир аль-Гусуне (к северу от Туль-Карема).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 3 октября.

Израиль
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