Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 3 октября, температура повысится и будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно, без осадков.

В Иерусалиме – 15-26 градусов, в Тель-Авиве – 20-28, в Хайфе – 21-26, в Эйлате – 24-34, в Беэр-Шеве – 17-30, в Мицпе-Рамоне – 17-29, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-28, в Ариэле – 17-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-29, на Голанских высотах – 17-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-субботу ожидается повышение температуры. В воскресенье – без существенных изменений.