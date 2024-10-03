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Израиль

Внимание, розыск: пропала 35-летняя Татьяна Пласкина

время публикации: 03 октября 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 14:30
Внимание, розыск: пропала 35-летняя Татьяна Пласкина
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 35-летней Татьяны Пласкиной, иностранной гражданки (гражданство не указано). В последний раз ее видели 2 октября в Ашдоде. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, худощавое телосложение, шатенка с длинными прямыми волосами. Описание одежды: длинные белые брюки, бордово-розовая майка. Может идти босиком.

Особая примета: на левой руке татуировка в виде Звезды Давида.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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