Массированная атака севера страны, тревога в Хайфе и Крайот

Параллельно с тревогой в Верхней Галилее звучит тревога во множестве населенных пунктов в районе Хайфского залива: в Хайфе, в Кирьят-Моцкине, Кирьят-Бялике, Кирьят-Яме и других населенных пунктах севера Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что зафиксированы десять запусков ракет, пересекших границу с Ливаном, часть ракет были сбиты, остальные упали на незастроенных территориях.