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Израиль

Массированная атака севера страны, тревога в Хайфе и Крайот

время публикации: 03 октября 2024 г., 21:49 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 22:08
Массированная атака севера страны, тревога в Хайфе и Крайот
Chaim Goldberg/Flash90

Параллельно с тревогой в Верхней Галилее звучит тревога во множестве населенных пунктов в районе Хайфского залива: в Хайфе, в Кирьят-Моцкине, Кирьят-Бялике, Кирьят-Яме и других населенных пунктах севера Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что зафиксированы десять запусков ракет, пересекших границу с Ливаном, часть ракет были сбиты, остальные упали на незастроенных территориях.

Израиль
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