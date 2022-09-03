Впервые за 12 лет эсминец турецких ВМС пришвартовался в порту Хайфы

Впервые с 2010 года эсминец турецких ВМС пришвартовался в порту Хайфы в рамках учений NATO. Судно вошло в порт в сопровождении американского ракетоносца.

TCG Kemalreis (F-247) останется в хайфском порту на несколько дней, чтобы провести дозаправку и продемонстрировать свое присутствие у израильских берегов. При этом эсминец не будет принимать участия в каких-либо учениях в Израиле.

Это первое публичное выражение сотрудничества в области безопасности между Израилем и Турцией после нормализации отношений между странами.

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Как отмечает израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, появление турецкого военного судна в израильском порту встревожило ХАМАС, что позволило сторонникам ФАТХа шутить на тему "не доставил ли турецкий корабль в Израиль делегацию высокопоставленных хамасовцев".

За турецким эсминцев в израильском порту также напряженно наблюдает Ливан, пытаясь понять, как это может повлиять на его переговоры о морской границе с Израилем.

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Напомним, 17 августа Израиль и Турция объявили о нормализации отношений и возвращении послов в Тель-Авив и Анкару.

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"На фоне положительной тенденции развития отношений между двумя государствами принято решение о возобновлении дипломатических отношений в полном объеме, включая возвращение послов и консулов", – говорилось в заявлении, опубликованном МИДом Израиля.

"Возобновление отношений с Турцией – это важный вклад в укрепление региональной стабильности, а также существенный экономический шаг на благо граждан Израиля. Мы продолжим действовать, укрепляя международный статус Израиля", – заявил премьер-министр Яир Лапид после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Руководство палестинской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) объявило, что не поддерживает решение властей Турции о возобновлении дипломатических отношений с Израилем. В заявлении ХАМАСа сказано, что эта организация "отвергает любые формы нормализации отношений с сионистским образованием".

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Ранее некоторые СМИ сообщили, что ХАМАС якобы поддержал решение Анкары возобновить дипотношения с Иерусалимом.