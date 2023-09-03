Нетаниягу провел заседание министров по проблеме нелегалов: административные аресты и закон об иммиграции

В воскресенье, 3 сентября, состоялось заседание специальной группы министров, созванной для изучения способов борьбы с нарушителями закона после беспорядков, произошедших 2 сентября в Тель-Авиве. Речь идет о погромах, учиненных просителями убежища, прибывшими в Израиль из Эритреи.

В заседании приняли участие министр юстиции, министр иностранных дел, министр финансов, министр национальной безопасности, министр внутренних дел, генеральный директор канцелярии премьер-министра, генеральный директор министерства иностранных дел, государственный прокурор и другие чиновники.

adv_12 incontent_1

Выступая на этом заседании, премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил компетентные органы принять "решительные меры против участников беспорядков, включая немедленную депортацию".

adv_13 m_ar_1

"Массовое незаконное проникновение в Израиль из Африки представляет реальную угрозу будущему Израиля как еврейского и демократического государства. Мы обуздали эту угрозу, построив пограничный забор (на границе с Египтом)... Но остается проблема тех, кто уже въехал до завершения строительства забора. Это несколько десятков тысяч нелегалов, проникших в страну. 12 тысяч из них мы убедили покинуть страну добровольно, посредством различных льгот и других мер. Мы хотели большего, мы предложили ряд шагов... к сожалению, все они были отклонены Верховным судом".

Нетаниягу назвал вчерашний погром в Тель-Авиве "пересечением красной линии".

adv_14 incontent_2

Премьер-министр попросил созванную им министерскую группу подготовить обновленный план удаления из страны нелегалов, проникших в Израиль.

adv_15 m_ar_2

В ходе заседания было утверждена инициатива министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира по внедрению административных арестов инфильтрантов. Эта мера позволит содержать под арестом даже тех мигрантов, против которых не было собрано достаточное количество улик.

Кроме этого, правительство рассмотрит возможность лишения рабочих виз тех эритрейцев, которые находятся в Израиле незаконно.

adv_16 incontent_3

Правительство также будет продвигать Основной закон об иммиграции. Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман заявил, что этот закон будет представлен Кнессету уже в начале зимней сессии.

adv_17 m_ar_3

Погром в южном Тель-Авиве

В субботу, 2 сентября, сотни выходцев из Эритреи, добивающихся политического убежища в Израиле, вышли на акцию протеста против мероприятия посольства Эритреи, которое должно было пройти во второй половине дня в Тель-Авиве. Демонстрация очень быстро превратилась в массовые беспорядки.

adv_18 incontent_4

- Беспорядки в южном Тель-Авиве. Фоторепортаж

adv_19 m_ar_4

Демонстрация была заранее запланирована, для нее было выделено место и определено время, однако демонстранты прибыли раньше назначенного времени; практически сразу на улицах А-Масгер и Яд Харуцим были зафиксированы нарушения общественного порядка.

Скандируя "Израиль поддерживает диктатуру!", демонстранты начали швырять камни, доски и мешки с мусором в сотрудников полиции. Почувствовав, что им угрожает опасность, полицейские стали стрелять в воздух.

adv_20 incontent_5

Протестующие, прорвавшись через ограждения, разбили окна в зданиях на улице Яд Харуцим и стекла автомобилей.

adv_21 m_ar_5

Как сообщает пресс-служба полиции, участниками акции протеста было подожжено здание зала торжеств и разграблены несколько магазинов. Также серьезный ущерб был причинен полицейской машине.

Почувствовав опасность для жизни, полицейские открыли огонь, чтобы сдержать приближавшуюся ку ним толпу. Были приняты меры для разгона демонстраций, около 40 подозреваемых в нарушении общественного порядка задержаны.

По данным службы "Маген Давид Адом", медицинская помощь была оказана 135 пострадавшим. Из них 15 человек в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести или легком. Среди пострадавших легко более 49 сотрудников полиции, получивших ушибы от брошенных в них камней и других предметов.

adv_22 m_ar_6

По состоянию на утро 3 сентября, в больницах остаются десять человек, получивших тяжелые травмы в ходе беспорядков, устроенных в южном Тель-Авиве просителями убежища из Эритреи. Среди пострадавших один сотрудник полиции, получивший тяжелую травму головы.

Отметим, что формальным поводом для беспорядков стало мероприятие посольства Эритреи, приуроченное к 30-летию независимости и названное "этнокультурным фестивалем". Аналогичные фестивали в последние недели проводились в нескольких странах, в том числе в Канаде, Германии и Швеции, где вызвали массовые беспорядки. Против фестивалей, организуемых посольствами Эритреи, выступают эритрейцы-противники диктатуры, существующей на их родине. По данным израильских СМИ, в Израиле живут около 25000 нелегальных мигрантов из Эритреи, при этом не все они являются противниками эритрейского режима, что является поводом для конфронтации между представителями общины.

Рекомендация суда о выдворении эритрейских нелегалов на родину (2018 год)

adv_23 m_ar_7

В августе 2018 года судья иерусалимского апелляционного суда Менахем Пшитицки отклонил апелляции гражданина Эритреи, нелегально находившегося на территории Израиля и просившего статус беженца. Судья отклонил апелляцию, постановив: "Принцип, согласно которому нет оснований для удовлетворения просьбы об убежище, мотивированной дезертирством или уклонением от службы, наказание за которые сами по себе не являются не является формой политического преследования, можно признать приемлемым, и я не вижу оснований для вмешательства". В постановлении судьи говорилось также о том, что он рекомендует правительству изменить принятую до сих пор политику недепортации эритрейцев на родину. "Рекомендую начать процесс удаления их на родину без связи с политическими убеждениями, и с тем фактом, являются ли они сторонниками режима в Эритрее или его противниками", – говорилось в решении судья. Мотивируя свое постановление, судья констатировал: "Информация о многих и серьезных изменениях, происшедших в Эритрее, в частности о завершении войны между этой страной и Эфиопией, а как следствие отмене неограниченной во времени национальной службы, оправдывает изменение политики правительства и дает основания начать высылку из страны эритрейских нелегалов на родину, если не найдены основания для предоставления в каждом конкретном случае статуса беженца".

Тогда в "Центре помощи иммигрантам и беженцам" заявили: "Речь идет об исключительном судебном вердикте, содержащем беспрецедентную атаку на постановления Верховного суда и правительства. Израиль не имеет никакой возможности высылать эритрейцев на родину, так как это создает риск для их жизни и безопасности".

После этого судебного решения премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил главе Совета по национальной безопасности Меиру Бен Шабату проверить возможность начать процесс депортации нелегалов из Эритреи на родину.

adv_24 m_ar_8

Однако уже на следующий день после вердикта апелляционного суда стало известно, что судья Менахем Пшитицки, вынесший прецедентное постановление, разрешающее властям выдворять на родину нелегально находящихся на территории Израиля граждан Эритреи, был отстранен от должности.

Приостановка депортации суданцев и эритрейцев в 2018 году

24 апреля 2018 года государственная прокуратура от имени правительства уведомила Высший суд справедливости (БАГАЦ): поскольку нет страны, готовой принять насильственно выдворяемых из Израиля граждан Судана и Эритреи, депортация нелегалов приостановлена.

adv_25 m_ar_9

"На данном этапе невозможно осуществить насильственную депортацию в третью страну и, соответственно, не будут выдаваться новые постановления о депортации. Все старые постановления, обязывающие получателя покинуть Израиль в указанный срок, по рекомендации юридического советника правительства отменены", – говорилось в ответе, переданном в БАГАЦ.

Государство также уведомило БАГАЦ, что статус людей, срок разрешения которых истек, будет продлеваться каждые 60 дней, как это было до принятия закона о депортации мигрантов из стран Африки.

Вместе с тем, государство уведомило суд, что Управление регистрации населения при МВД продолжит работать с гражданами Судана и Эритреи, убеждая их добровольно покинуть Израиль. Уганда и Руанда тогда были готовы принять у себя лиц, покидающих Израиль добровольно.

adv_26 m_ar_10

2 апреля 2018 года глава правительства Биньямин Нетаниягу заявлял, что Израиль пришел к соглашению с агентством ООН по делам беженцев о депортации из страны 16 тысяч африканских нелегалов. Агентство ООН было готово обеспечить выезд тысяч нелегалов в западные страны. Израиль со своей стороны обязывался предоставить остальным нелегалам временный вид на жительство сроком на пять лет.

Этот договор был раскритикован коалиционными партнерами "Ликуда" и активистами правозащитных движений в южном Тель-Авиве. И уже на следующий день Биньямин Нетаниягу сообщил об отмене соглашения с агентством ООН.

Вместе с тем, израильские СМИ сообщали, что правительство намерено обойти запрет Высшего суда справедливости на принудительную депортацию с помощью поправок в Основной закон, регулирующих всю систему иммиграции.