Левин потребовал дать ему возможность нанять частного адвоката для БАГАЦа по созыву комиссии по назначению судей и отложить суд

Министр юстиции Ярив Левин направил письмо юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре с требованием позволить ему нанять частного адвоката, который будет представлять его в БАГАЦе по иску, поданному против отказа Левина созывать заседание комиссии по назначению судей.

Левин аргументирует свое требование тем, что Баарав-Миара передала в БАГАЦ заключение, в котором не представляет суду позицию министра, а критикует ее.

Об этой позиции юридического советника Левин уже заявлял в письме, направленном Баарав-Миаре 30 августа. В том письме министр утверждал, что юрсоветник приняла сторону истцов.

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"Даже при тех неприемлемо низких стандартах, которые существуют в вашей канцелярии, это заключение является новым рекордом поразительного пренебрежения", – говорилось в письме Ярива Левина от 30 сентября.

В письме, которое направил Левин юрсоветнику сегодня и в котором требует дать ему возможность нанять частного адвоката, министр также указывает на то, что ему понадобится на это время, и просит отложить рассмотрение исков против отказа созывать заседание комиссии по назначению судей.