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    В Израиле

    Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Опрос NEWSru.co.il

    время публикации: | последнее обновление:
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    Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Опрос NEWSru.co.il
    Flash90

    Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, по результатам которого будут сопоставлены мотивы репатриации представителей разных "волн" алии, их возраст, образование, отношение к еврейским традициям, устроенность в Израиле, политические предпочтения, отношение к событиям в мире.

    Мы неоднократно в прошлом проводили подобные исследования в рамках онлайн-опросов, оффлайн-интервью и фокус-групп. Однако формулировки некоторых вопросов используются нами впервые. Новые технологии наших опросов позволяют ранжировать результаты по различным параметрам.

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    Внимание: опрос предназначен исключительно для читателей, живущих в Израиле

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    Репатрианты из стран бывшего СССР: кто они? Принять участие в опросе
    (вам предстоит ответить на 38 вопросов)

    Опрос проводится с 1 сентября. Итоги опроса будут опубликованы на этой неделе.

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