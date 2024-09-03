В Туль-Кареме боевики устроили "ловушку" для ЦАХАЛа, спрятав бомбу в детской коляске
время публикации: 03 сентября 2024 г., 23:46 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 23:49
Подполковник Авихай Эдри, ответственный за работу пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке, в своем X-блоге, опубликовал фотографию взрывного устройства в детской коляске.
"Палестинские террористы используют гражданское население и гражданские объекты, устанавливая взрывные устройства вдоль дорог, чтобы заманить в ловушку силы ЦАХАЛа, но расплачиваются за это – простые палестинцы. Пришло время, чтобы простые жители сказали террористам: хватит, держитесь от нас подальше ", – написал полковник Эдри.
Отметим, что ловушка была обнаружена израильскими военнослужащими и бомба, спрятанная в коляске, была обезврежена.
Крупномасштабная антитеррористическая операция была начата ЦАХАЛом и ШАБАКом в Туль-Кареме 28 августа.