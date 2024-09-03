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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 3 сентября: ликвидированы боевики в Туль-Кареме

время публикации: 03 сентября 2024 г., 06:23 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 06:33
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 3 сентября: ликвидированы боевики в Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 сентября действовали в Дженине и около Дженина (в Аш-Шухаде), в Шхеме и около Шхема (в Бурке), в Рамалле (в районе университета Бир-Зейт), в Калькилии, около Бейт-Лехема (в Аль-Фаджаре, в районе Уади Абу Фрайха), около Хеврона (в Аль-Фауаре, Сиире).

Происходили вооруженные столкновения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что беспилотник ВВС ЦАХАЛа нанес удар по группе вооруженных террористов в Туль-Кареме. Удар по боевикам был нанесен после того, как они обстреляли израильских военнослужащих. Палестинские источники сообщают о нескольких раненых в Туль-Кареме в результате удара, нанесенного израильским беспилотником.

Позже поступили сведения, что силы ЦАХАЛа окружили дом в районе Аль-Азба в Туль-Кареме. По зданию были выпущены ракеты. Потом снайперы открыли огонь. Сообщается об одном убитом и двух раненых.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

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