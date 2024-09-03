В центре Тель-Авива тяжело ранен мужчина
время публикации: 03 сентября 2024 г., 22:30 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 23:00
На улице Амстердам в Тель-Авиве в криминальном инциденте был тяжело ранен мужчина примерно 35 лет.
Операторы колл-центра службы "Маген Давид Адом" по телефону объясняли мужчине, вызывавшему "скорую" для раненого, как остановить кровотечение.
Раненый доставлен в больницу "Ихилов", его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Полиция сообщила о задержании двух человек - 60-летнего мужчины и 40-летней женщины.
По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве, а не теракте.
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