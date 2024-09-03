x
03 сентября 2024
|
последняя новость: 22:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2024
|
03 сентября 2024
|
последняя новость: 22:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В центре Тель-Авива тяжело ранен мужчина

время публикации: 03 сентября 2024 г., 22:30 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 23:00
В центре Тель-Авива тяжело ранен мужчина
Пресс-служба МАДА

На улице Амстердам в Тель-Авиве в криминальном инциденте был тяжело ранен мужчина примерно 35 лет.

Операторы колл-центра службы "Маген Давид Адом" по телефону объясняли мужчине, вызывавшему "скорую" для раненого, как остановить кровотечение.

Раненый доставлен в больницу "Ихилов", его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Полиция сообщила о задержании двух человек - 60-летнего мужчины и 40-летней женщины.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве, а не теракте.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2024

Житель Явне доставлен в больницу с тяжелым ножевым ранением
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2024

Мужчина тяжело ранен ножом в Ашдоде
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2024

Предъявлены обвинения подростку, ударившему ножом туриста из Франции