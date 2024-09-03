Всеобщая забастовка во время войны: 85% считают ее неоправданной. Итоги опроса Newsru.co.il

На сайте Newsru.co.il завершен опрос по теме "Забастовка и демонстрации в Израиле во время войны". В опросе, который проводился в течение одних суток (2-3 сентября), приняли участие 7003 респондентов. Более 92% участников опроса в настоящее время живут в Израиле.

ИТОГИ ОПРОСА

73% участника опроса скорее относят себя к правым, чем к левым. 9% – скорее к левым, чем к правым. 18% затрудняются отнести себя к одной из двух этих категорий. (Год назад, до войны, 64% наших читателей относили себя скорее к к правым, чем к левым, 20% – скорее к левым, чем к правым.)

Вопрос: "Согласны ли вы с тем, что государство Израиль должно делать всё возможное для освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе?" 70% ответили: "Да, но путем давления на террористов". 22% выбрали ответ: "Да, любыми методами". 4% ответили: "Нет".

Среди тех, кто относит себя к правым, 78% ответили "Да, но путем давления на террористов", 16% – "Да, любыми методами", 4% – "Нет". Среди тех, кто относит себя к левым, 59% ответили "Да, любыми методами", 32% – "Да, но путем давления на террористов", 3% – "Нет".

Вопрос: "Поддерживаете ли вы требование о немедленном заключении сделки с ХАМАСом ради спасения оставшихся в живых заложников?" 62% ответили "Нет", 20% – "Да".

Среди тех, кто относит себя к правым, 70% ответили "Нет", 13% – "Да". Среди тех, кто относит себя к левым, 61% ответили "Да", 24% – "Нет".

УЧАСТИЕ В ПРОТЕСТАХ И ОТНОШЕНИЕ К ПРОТЕСТАМ

Только 3% респондентов регулярно или иногда участвуют в акциях протеста с требованием заключить сделку с ХАМАСом (среди "левых" таких 16%, среди "правых" – 1%). 21% участников опроса ответили на вопрос "Участвуете ли вы в акциях протеста с требованием заключить сделку с ХАМАСом?": "Нет, хотя поддерживаю это требование". Самый частый ответ, более 70%: "Нет, и не поддерживаю это требование".

Вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что общественный протест во время войны недопустим, так как подобные акции "на руку врагу"?" 68% в той или иной степени согласны с таким мнением. 17% выбрали ответ: "Это зависит от формы протеста". 15% в той или иной степени не согласны с таким мнением. 76% "правых" на этот вопрос ответили утвердительно, 15% – "зависит от формы", 8% – не согласны. Среди "левых" только 21% ответили утвердительно, 20% – "зависит от формы", 58% – не согласны.

ОТНОШЕНИЕ К ЗАБАСТОВКЕ

Абсолютное большинство опрошенных, более 87%, не поддерживают призыв лидера оппозиции Яира Лапида "парализовать экономику", чтобы оказать давление на правительство. Среди "правых" не поддерживают данный призыв Лапида 95%, среди "левых" – 44% (39% поддерживают).

Вопрос: "Считаете ли вы оправданным объявление всеобщей забастовки в Израиле 2 сентября 2024 года?" Абсолютное большинство, 85%, считают эту забастовку неоправданной. При этом такой точки зрения придерживаются 93% "правых". Мнения "левых" разделились: 53% считают всеобщую забастовку оправданной, 38% – неоправданной.

Вопрос: "Считаете ли вы нынешнюю всеобщую забастовку политической?" Абсолютное большинство, 88%, ответили утвердительно. Этого мнения придерживаются 93% "правых" и 70% "левых". (Отметим, что суд признал забастовку политической и потребовал прекратить ее.)

Вопрос: "Согласны ли с заявлением министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что нынешняя всеобщая забастовка незаконна?" 69% согласны, 19% не согласны. Среди "правых" соотношение – 79%/11%, среди "левых" – 22%/64%. (Отметим, что суд не рассматривал вопрос о незаконности забастовки.)

Только 3% наших читателей участвовали в нынешней (всеобщей) забастовке. При этом когда-либо за время жизни в Израиле в забастовках участвовали 25% респондентов.

Лишь 12% сказали, что бывало такое, чтобы забастовка приносила лично им какие-либо блага. В то же время 49% заявили, что бывало так, что они лично страдали от забастовки. На вопрос о том, нанесла ли лично им ущерб нынешняя всеобщая забастовка, 22% ответили утвердительно. Но лишь 1% заявил о намерении обратиться в суд за компенсацией ущерба от забастовки.

Вопрос: "Для каких ведомств, организаций и компаний, на ваш взгляд, оправдан запрет бастовать?" Самые частые ответы: армия, полиция, пожарная служба, служба скорой помощи, спецслужбы, больницы.

Вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что создание помех передвижениям граждан (блокирование дорог, аэропортов, морских портов) лишает демонстрантов поддержки значительной части общества?" Подавляющее большинство, 75%, с этим согласны.

Большинство опрошенных, 61%, заявили, что после этой всеобщей забастовки, объявленной во время войны, их отношение к "Гистадруту" ухудшилось. 30% сказали, что их отношение не изменилось. 6% говорят, что их отношение к федерации профсоюзов улучшилось.

Большинство участников опроса, 63%, не считают, что нужно вводить полный законодательный запрет на забастовки. Однако 22% полагают, что такой запрет нужен (этого мнения придерживаются 25% "правых" и 6% "левых").