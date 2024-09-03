Элиран Цур из Беэр-Шевы обвиняется в сексуализированном насилии в отношении 20 детей

Государственная прокуратура представила обвинительное заключение против 29-летнего Элирана Цура из Беэр-Шевы за сексуализированное насилие в отношении двадцати девочек в возрасте от 11 до 15 лет. Обвиняемый находил своих жертв через подростковые группы в WhatsApp, после чего начинал с ними телефонное знакомство.

По данным обвинительного заключения, с июня текущего года и вплоть до ареста обвиняемый систематически выискивал номера телефонов несовершеннолетних девочек через WhatsApp-группы с большим количеством участников, объединяющие подростков со сходными интересами.

Он вступал в эти группы по пригласительной ссылке, затем в информации о группе он находил номера телефонов участников, выбирал девочек по фотографиям, а затем связывался с ними при помощи голосового вызова через WhatsApp. Некоторые из девочек отвечали на эти вызовы, он знакомился с ними, выдавая себя за их ровесника, налаживал доверительные отношения, а затем переводил разговор в сексуальную плоскость.

Он убеждал девочек выполнять те или иные сексуализированные действия, рассказывая ему о процессе и своих ощущениях, угрожая прийти к ним домой, если они откажутся или будут сопротивляться. Как говорилось выше, в числе жертв Элирана Цура, о которых известно полиции – 20 девочек в возрасте от 11 до 15 лет.

Расследование было начато после обращений, поступивших на "горячую линию 105", занимающуюся темой кибербезопасности. Расследование проводится под контролем кибер-отдела государственной прокуратуры.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства: эту просьбу аргументируют тем, что преступник действовал серийно и манипулятивно, он намеренно искал наиболее уязвимых жертв и эксплуатировал их неинформированность и невинность. Обвиняемый выдавал себя за подростка, чтобы заставлять детей сотрудничать с ним, угрожал им и запугивал их. Все это, по утверждению прокуратуры, свидетельствует об опасности Элирана Цура для общества.