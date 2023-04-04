Около Нетании упал вертолет, погиб мужчина
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Утром во вторник, 4 апреля, на открытой местности недалеко от района Кирьят а-Шарон в Нетании упал гражданский вертолет.
В результате аварии крайне тяжелые травмы получил мужчина примерно 50 лет. Пострадавший был без сознания, когда прибыли бригады службы "Маген Давид Адом".
Парамедики пытались реанимировать пострадавшего, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.
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Полиция проводит расследование.
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