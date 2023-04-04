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    В Израиле

    Сайты университетов Израиля атакованы хакерской группой "Anonymous Sudan"

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    Сайты университетов Израиля атакованы хакерской группой
    AP Photo/Tsafrir Abayov

    Во вторник, 4 апреля, сайты всех университетов Израиля подверглись хакерской атаке. Ответственность на себя взяла группа "Anonymous Sudan", анонсировавшая эту атаку.

    Атака привела к тому, что сайты израильских университетов стали недоступными для пользователей. Однако пока непонятно, идет ли речь просто о массированной DDoS-атаке, или хакерам удалось проникнуть на сервера израильских вузов.

    Сегодня хакерская атака является частью кампании #OPIsrael, в ходе которой политически мотивированные хакеры пытаются атаковать различные цели в израильском сегменте интернета, отмечает компания Check Point.

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    На момент публикации данного сообщения недоступны сайты Тель-Авивского университета, Еврейского университета в Иерусалиме, Университета Бар-Илан, Университета имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, Хайфского университета, Хайфского Техниона.

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