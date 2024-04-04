Сбежавший из дома 12-летний мальчик задержан при попытке вылететь в Москву

Сотрудникам полиции удалось разыскать 12-летнего мальчика, который сбежал из дома в Акко утром в среду и не выходил на связь с родителями. Родители мальчика обратились в полицию, сообщив, что при себе у ребенка был его "Айпад".

Полиция приступила к розыскам пропавшего ребенка, среди прочего, было установлено местоположение гаджета, который был при себе у мальчика: оказалось, что сбежавший мальчик находится в международном аэропорту Бен-Гурион.

Сотрудники полиции Акко незамедлительно связались со своими коллегами из полицейского участка аэропорта Бен-Гурион. Мальчика нашли: он пытался купить авиабилет в Москву при помощи кредитной карты своих родителей, но ни купить билет, ни покинуть Израиль он не успел.

Поздним вечером полиция вернула мальчика домой.

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