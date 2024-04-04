"Учеба на ошибках": ЦАХАЛ опубликовал формат проверки своей работы с марта 2018 по 10 октября 2023

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала формат внутренних расследований обстоятельств, приведших к провалу 7 октября, которые будут проводиться во всех управлениях генерального штаба и всех военных округах. В сообщении подчеркивается, что речь идет о расследованиях с целью учебы на ошибках, не связанных с внешними расследованиями, которые будут проводиться отдельно.

Расследования сфокусированы на периоде с марта 2018 года (операция "Стражи порога", противостояние "Маршам возвращения" в Газе) и по 10 октября 2023 года, когда юг Израиля был освобожден от вторгшихся террористов, с разделением на следующие сегменты: формирование концепции по Газе с упором на границу с ней с 2018 года, разведка и оценка врага с 2018 года и до даты вторжения, разведка и процесс принятия решений в ночь на 7 октября и в предшествующие дни, события 7-10 октября.

Также будет проводиться анализ важнейших боев и ключевых событий войны, мобилизации резервистов, логистики, текущей оперативной деятельности, поиска и эвакуации тел погибших 7 октября и т.д.

В Южном округе параллельно будут проводить расследования командиры дивизий, находившиеся на месте в первые дни войны, и офицеры в звании подполковника/полковника, которые будут назначены расследовать события в каждом населенном пункте и изучать каждый важный бой.

Командиры региональных бригад и внешние следователи ЦАХАЛа будут расследовать события на пяти военных базах.

Расследования будут опираться на видео и аудиозаписи и задокументированные отчеты. Поэтому ЦАХАЛ обратится к гражданским лицам и СМИ с просьбой о предоставлении материалов и свидетельств.

Управление военной разведки (АМАН) – каждое подразделение проведет внутреннее расследование с упором на моменты, указанные генеральным штабом. В отличие от других частей, военная разведка будет анализировать свои действия, начиная с операции "Нерушимая скала" 2014 года.

ВВС сосредоточатся на двух сегментах расследования – события 7 октября и действия с начала войны и до сегодняшнего дня. Расследования будут проводить офицеры в звании бригадного генерала и полковника запаса, не принимавшие участия в событиях 7 октября.

Военно-морской флот проведет собственное расследование работы морской разведки 6-7 октября, которое будет возглавлять командующий ВМФ.