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Израиль

Нетивот и окрестности подверглись ракетному обстрелу из Газы

время публикации: 04 апреля 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 21:27
Сирены в Нетивоте и окрестностях
Фото NEWSru.co.il

В 20:43 сирены ситемы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в Нетивоте и окрестностях.

В сторону Нетивота из сектора Газы были запущены не менее четырех ракет, все они были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

"Исламский джихад" взял на себя ответственность за этот обстрел.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что не было получено сообщений о падении ракет на застроенной территории, раненых или пострадавших в результате ракетного обстрела.

Последний раз Нетивот подвергался обстрелу из сектора Газы 13 января.

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