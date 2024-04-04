Нетивот и окрестности подверглись ракетному обстрелу из Газы
время публикации: 04 апреля 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 21:27
В 20:43 сирены ситемы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в Нетивоте и окрестностях.
В сторону Нетивота из сектора Газы были запущены не менее четырех ракет, все они были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
"Исламский джихад" взял на себя ответственность за этот обстрел.
Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что не было получено сообщений о падении ракет на застроенной территории, раненых или пострадавших в результате ракетного обстрела.
Последний раз Нетивот подвергался обстрелу из сектора Газы 13 января.