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    В Израиле

    ЦАХАЛ стягивает дополнительные силы к сектору Газы

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    ЦАХАЛ стягивает дополнительные силы к сектору Газы
    Yonatan Sindel/Flash90

    Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации было принято решение об усилении территориальной дивизии "Газа" для повышения ее уровня готовности.

    По информации в СМИ, в расположении дивизии будут направлены танки, инженерные войска, артиллерия и пехота.

    В дивизии отменены отпуска и отгулы.

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    В связи с ситуацией на границе с Газой глава правительства Яир Лапид отложил отпуск. Ранее в разговоре с главами местных и региональных советов на границе с сектором Газы он сказал, что хорошо понимает дестабилизирующее влияние последних событий на распорядок жизни на юге страны и подчеркнул, что не допустит, чтобы такая ситуация сохранялась долгое время. Глава правительства заявил, что Израиль готов к любому сценарию и, если потребуется, предпримет активные действия против любой организации, угрожающей безопасности граждан Израиля.

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    Во время утреннего визита в расположение территориальной дивизии "Газа" начальник Генштаба Авив Кохави отдал распоряжение подготовиться к возможным сценариям эскалации конфликта. Командование дивизии ознакомило Кохави с разведданными и оперативной обстановкой. Он приказал продолжить сбор разведданных, увеличить обороноспособность частей и утвердил план наступательных действий.

    Управление тылом объявило, что фермеры и частные предприниматели приграничной зоны получат компенсации за "потерю доходов", связанную с текущей ситуацией в области безопасности в соответствии с обычными правилами компенсационного фонда Налогового управления ("Керен мас рехуш").

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    Радиостанция "Кан Бет" отметила: для того, чтобы выплатить компенсации наемным работникам, которые из-за ограничений не могли выйти на рабочие места, необходимо, чтобы министр финансов отдал распоряжение финансовой комиссии Кнессета для внесения соответствующей поправки в действующие инструкции. В сообщении радиостанции подчеркивалось, что соответствующая работа уже ведется.

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    Напряженность на границе с сектором Газы сохраняется третий день. В связи с угрозой ракетных и минометных обстрелов из сектора в приграничных районах введены особые меры безопасности, блокированы ряд трасс, приостановлено железнодорожное движение.

    Накануне вечером израильские СМИ сообщили, что у ЦАХАЛа "имеется конкретная информация" о намерении "Исламского джихада" ответить обстрелом на арест в Басама ас-Саади, одного из лидеров группировки в Иудеи и Самарии.

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    Ас-Саади был задержан вечером 1 августа. В четверг, 4 августа, срок его ареста был продлен еще на четыре дня. Палестинские СМИ сообщают, что во время заседания суда присутствовавшие заметили на нем следы побоев.

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