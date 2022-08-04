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    В Израиле

    Два отчета к 9 Ава: 33% израильтян склонны ненавидеть русскоязычных репатриантов, проявления агрессии в их адрес в соцсетях выросли в 3,7 раза

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    Два отчета к 9 Ава: 33% израильтян склонны ненавидеть русскоязычных репатриантов, проявления агрессии в их адрес в соцсетях выросли в 3,7 раза
    Flash90/Miriam Alster

    Некоммерческая организация "Пнима", созданная с целью борьбы с разрозненностью и расколом в израильском обществе, опубликовала ежегодный "Индекс ненависти и поляризации общества". Публикация индекса приурочена к дню Девятого Ава, трауру по разрушению Первого и Второго Храмов, согласно традиции ставшему следствием беспричинной ненависти и раскола в еврейском обществе.

    Согласно индексу, 40% израильтян склонны ненавидеть арабов, 33% – выходцев с постсоветского пространства, 30% – сефардов, 26% – ашкеназов, 20% – ультраортодоксальных евреев, 17% – поселенцев, 13% – представителей ЛГБТ-общины, 11% – выходцев из Эфиопии, сообщает газета "Исраэль а-Йом".

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    51% израильтян ненавидят депутатов Кнессета, 34% – журналистов, 34% – судей, 20% – мэров, 17% – сотрудников полиции.

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    81% израильтян готовы, чтобы их представители в Кнессете поступились частью принципов ради единства нации. Среди центристов такого мнения придерживаются 98%, среди избирателей "Ликуда" и Общего списка арабских партий – по 64%.

    57% израильтян не имеют политических разногласий, 40% имеют разногласия, которые не влияют на семейную жизнь.

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    Одновременно фонд Берла Каценельсона опубликовал свой "Отчет о ненависти", отслеживающий высказывая в ивритском сегменте социальных сетей. За период с августа 2021 года по июль 2022 года было выявлено около 6 миллионов оскорблений и призывов к насилию. За этот период в 3,7 раз выросло количество оскорблений и призывов к насилию по отношению к русскоязычным репатриантам, на 25% выросло количество оскорблений и призывов к насилию по отношению к нелегальным мигрантам. Резкий всплеск этих показателей произошел в марте 2022 года, очевидно став следствием нападения России на Украину.

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    В то же время дискурс ненависти по отношению к выходцам из Эфиопии снизился на 48%, по отношению к ультраортодоксальным евреям – на 43%, к представителям ЛГБТ-общины – на 27%, а к арабам – на 9%. При этом арабы остаются объектом наибольшей вербальной агрессии в ивритоязычных соцсетях.

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