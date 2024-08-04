Бывший помощник президента Ривлина обвиняется в многомиллионных взятках

Государственная прокуратура представила в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 59-летнего Зеэва Долинского, работавшего помощником президента Израиля Реувена Ривлина, 60-летнего Адама Шустера, 55-летнего Иегуды Габая, 63-летнего Нисима Коэна (бывшего парламентского помощника депутата Ицхака Вакнина) и других обвиняемых (всего 15 имен) за преступления, связанные с получением взяток и вымогательством взяток, а также за отмывание денег.

По данным обвинительного заключения, Долинскому вменяется получение взяток на общую сумму, превышающую 6 миллионов шекелей, а Нисим Коэн обвиняется в получении взяток на сумму в десятки тысяч шекелей.

В обвинительном заключении указано, что в период, когда Долинский занимал пост помощника Реувена Ривлина (тогда еще депутата Кнессета), а также в период, когда Долинский стал помощником Реувена Ривлина уже в качестве президента Израиля, Зеэв Долинский действовал вместе со своим другом детства предпринимателем Адамом Шустером по продвижению международного коммерческого проекта вакцинации от гепатита и по продвижению коммерческой компании в сфере медицинского каннабиса. Между ними существовало соглашение, что Долинский будет продвигать эти компании, используя свое положение и статус, и в обмен получит половину прибыли.

В обвинительном заключении указано, что Долинский организовывал для Адама Шустера встречи в Кнессете с государственными служащими, законодателями, бизнесменами и инвесторами, он участвовал в заседании парламентских комиссий по вопросам, интересующим Шустера. Кроме того, Зеэв Долинский, по утверждению обвинения, пытался добиться от министров подписания рекомендательных писем для Шустера. При этом Долинский скрывал свою причастность к бизнесу Адама Шустера.

Он также знакомил Шустера и организовывал его встречи с международными делегациями и бизнесменами, посещавшими резиденцию президента, и представлял себя бизнес-консультантом одной из компаний Шустера в то время, как занимал должность советника президента Израиля. За продвижение проекта вакцинации от гепатита Долинский получил, по данным обвинительного заключения, взятку в размере шести миллионов шекелей.

В другом случае Долинский и еще один обвиняемый потребовали взятку в размере 100 тысяч шекелей за использование связей и влияния Долинского при продвижении строительства завода по переработке мусора. В обвинительном заключении сказано, что Зеэв Долинский, занимая пост советника президента Израиля, получал взятки в тысячи шекелей за продвижение различных заявлений и ходатайств. В частности, речь шла о заявлениях о поступлении на курсы подготовки к экзамену для получения медицинской лицензии, получения въездных виз в Израиль, предоставлении стажерства в медицине, просьб о помиловании, сдаче экзаменов для получения государственных лицензий, содействие по строительству автозаправочной станции на частном участке и многом другом.

Нисим Коэн обвиняется в том, что когда он работал парламентским советником депутата Кнессета Ицхака Вакнина, а затем – водителем Вакнина, – он получил взятки на сумму в десятки тысяч шекелей за продвижение заявлений и ходатайств о получении статуса в Израиле, разрешений на въезд в Израиль, снисхождении в налоговых органах и многое другое. Для выполнения этих просьб Коэн обращался, в частности, к министру внутренних дел, министру здравоохранения, министру обороны и другим государственным чиновникам.