Источники в Газе сообщают о девяти погибших и десятках раненых в результате ударов ЦАХАЛа этой ночью
время публикации: 04 августа 2024 г., 04:20 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 05:50
В ночь на 4 августа источники в Газе сообщили, что в результате ударов ЦАХАЛа по целям на севере и в центре сектора были убиты не менее девяти человек.
Сообщается о четырех погибших и восьми раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Амуди в Джабалии, на севере сектора Газы, а также о пяти погибших и 18 раненых в результате удара по дому семьи Аль-Хасанат к западу от Дир аль-Балаха (удар был нанесен по цели, находившейся около палаток беженцев).