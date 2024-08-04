Источники в Газе сообщают о девяти погибших и десятках раненых в результате ударов ЦАХАЛа этой ночью

В ночь на 4 августа источники в Газе сообщили, что в результате ударов ЦАХАЛа по целям на севере и в центре сектора были убиты не менее девяти человек.

Сообщается о четырех погибших и восьми раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Амуди в Джабалии, на севере сектора Газы, а также о пяти погибших и 18 раненых в результате удара по дому семьи Аль-Хасанат к западу от Дир аль-Балаха (удар был нанесен по цели, находившейся около палаток беженцев).