ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов в двух школах в Газе
время публикации: 04 августа 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 16:21
ВВС ЦАХАЛа после получения точных разведданных атаковали террористов ХАМАСа, действовавших на территории школ "Хасан Саламэ" и "Насер" в городе Газа.
Фактически эти школы играли роль укрепленных районов и штаба "Батальона Аль-Фаркан", действующего в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа).
ЦАХАЛ подчеркивает, что было сделано все возможное для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению.
Источники в Газе заявляют о шести убитых и множество раненых в школе "Хасан Саламэ".