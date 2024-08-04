ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов в двух школах в Газе

ВВС ЦАХАЛа после получения точных разведданных атаковали террористов ХАМАСа, действовавших на территории школ "Хасан Саламэ" и "Насер" в городе Газа.

Фактически эти школы играли роль укрепленных районов и штаба "Батальона Аль-Фаркан", действующего в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа).

ЦАХАЛ подчеркивает, что было сделано все возможное для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению.

Источники в Газе заявляют о шести убитых и множество раненых в школе "Хасан Саламэ".