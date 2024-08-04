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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов в двух школах в Газе

время публикации: 04 августа 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 16:21
ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов в двух школах в Газе
AP Photo/Leo Correa

ВВС ЦАХАЛа после получения точных разведданных атаковали террористов ХАМАСа, действовавших на территории школ "Хасан Саламэ" и "Насер" в городе Газа.

Фактически эти школы играли роль укрепленных районов и штаба "Батальона Аль-Фаркан", действующего в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа).

ЦАХАЛ подчеркивает, что было сделано все возможное для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению.

Источники в Газе заявляют о шести убитых и множество раненых в школе "Хасан Саламэ".

Израиль
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