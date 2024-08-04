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Израиль

Ночью на юге Ливана была атакована ракетная установка "Хизбаллы", из которой обстреливали Израиль

время публикации: 04 августа 2024 г., 06:56 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 07:03
Ночью на юге Ливана была атакована ракетная установка "Хизбаллы", из которой обстреливали Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 4 августа на юге Ливана, в районе Марджаюн, израильскими ВВС была атакована ракетная пусковая установка, которую незадолго до того "Хизбалла" использовала для обстрела территории Израиля.

Кроме того, был нанесен превентивный артиллерийский удар по цели в районе Аль-Адайса, на юге Ливана.

В 00:24-00:25 4 августа тревога "Цева адом" прозвучала в Кирьят-Шмоне и многих других населенных пунктах Верхней Галилеи. Вскоре ЦАХАЛ подтвердил: из Ливана было выпущено около 30 ракет. Большая часть из них была перехвачена системой ПРО. При этом зафиксировано одно попадание в Бейт-Гилеле и падение нескольких ракет на открытой местности. Пострадавших нет. "Хизбалла" взяла на себя ответственность за этот обстрел.

Израиль
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