Ночью на юге Ливана была атакована ракетная установка "Хизбаллы", из которой обстреливали Израиль

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 4 августа на юге Ливана, в районе Марджаюн, израильскими ВВС была атакована ракетная пусковая установка, которую незадолго до того "Хизбалла" использовала для обстрела территории Израиля.

Кроме того, был нанесен превентивный артиллерийский удар по цели в районе Аль-Адайса, на юге Ливана.

В 00:24-00:25 4 августа тревога "Цева адом" прозвучала в Кирьят-Шмоне и многих других населенных пунктах Верхней Галилеи. Вскоре ЦАХАЛ подтвердил: из Ливана было выпущено около 30 ракет. Большая часть из них была перехвачена системой ПРО. При этом зафиксировано одно попадание в Бейт-Гилеле и падение нескольких ракет на открытой местности. Пострадавших нет. "Хизбалла" взяла на себя ответственность за этот обстрел.