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Израиль

Канада присоединилась к десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 августа 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 17:26
Канада присоединилась к десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ЦАХАЛ в соответствии с решениями политического руководства и в рамках сотрудничества Израиля с ОАЭ, Иорданией, Египтом, Германией, Бельгией и Канадой осуществил в понедельник, 4 августа, сброс 120 контейнеров с продуктами питания в сектор Газы.

Канада впервые приняла участие в этой операции. Продовольствие, переданное для палестинцев представителями шести государств, было сброшено в различных районах сектора.

ЦАХАЛ продолжает действовать с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, опровергая обвинения в намеренной организации голода в секторе.

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