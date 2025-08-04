Канада присоединилась к десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы

ЦАХАЛ в соответствии с решениями политического руководства и в рамках сотрудничества Израиля с ОАЭ, Иорданией, Египтом, Германией, Бельгией и Канадой осуществил в понедельник, 4 августа, сброс 120 контейнеров с продуктами питания в сектор Газы.

Канада впервые приняла участие в этой операции. Продовольствие, переданное для палестинцев представителями шести государств, было сброшено в различных районах сектора.

ЦАХАЛ продолжает действовать с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, опровергая обвинения в намеренной организации голода в секторе.