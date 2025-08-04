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Израиль

В Газу доставлены еще девять освобожденных заключенных

Газа
время публикации: 04 августа 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 16:52
В Газу доставлены еще девять освобожденных заключенных
Chaim Goldberg/Flash90

В понедельник, 4 августа, в Газу были доставлены девять освобожденных заключенных, жителей различных районов сектора. Восемь из них ранее содержались в изоляторе "Сде-Тейман".

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения. Им от 23 лет до 61 года.

Еженедельно в Газу десятки возвращают десятки задержанных ранее жителей сектора.

Израиль
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