x
04 августа 2025
|
последняя новость: 08:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 августа 2025
|
04 августа 2025
|
последняя новость: 08:51
04 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция в Кабатии: разрушено здание фермы, ликвидирован террорист

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 04 августа 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 08:44
Операция в Кабатии: разрушено здание фермы, видимо, есть убитые
Соцсети

Утром 4 августа силы ЦАХАЛа действовали на территории Кабатии, к югу от Дженина. Источники в ПА сообщают: было окружено строение на ферме, по нему открыли огонь из гранатомета.

Израильские СМИ: ликвидирован разыскиваемый террорист. Еще один террорист был задержан. На месте найдена автоматическая винтовка М-16.

Сообщается, что операцию провели бойцы армейского спецназа "Дувдеван", пограничного спецназа ЯМАМ и сотрудники ШАБАКа.

На место прибыли армейские бульдозеры, которые разгребали завалы после атаки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 августа 2025

668-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии