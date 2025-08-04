Операция в Кабатии: разрушено здание фермы, ликвидирован террорист

Утром 4 августа силы ЦАХАЛа действовали на территории Кабатии, к югу от Дженина. Источники в ПА сообщают: было окружено строение на ферме, по нему открыли огонь из гранатомета.

Израильские СМИ: ликвидирован разыскиваемый террорист. Еще один террорист был задержан. На месте найдена автоматическая винтовка М-16.

Сообщается, что операцию провели бойцы армейского спецназа "Дувдеван", пограничного спецназа ЯМАМ и сотрудники ШАБАКа.

На место прибыли армейские бульдозеры, которые разгребали завалы после атаки.