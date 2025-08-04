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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 4 августа: жарко, переменная облачность

Погода
время публикации: 04 августа 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 05:51
Прогноз погоды в Израиле на 4 августа: жарко, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 4 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-29 градусов, в Тель-Авиве – 23-31, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-среду – без существенных изменений. В четверг-пятницу ожидается повышение температуры.

Израиль
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