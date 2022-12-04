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    В Израиле

    "Кан-11": Россия просит Израиль не мешать переброске "стратегического вооружения" из Сирии в Украину

    время публикации: | последнее обновление:
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    Российский бомбардировщик Tu-22M3 на авиабазе Хмеймим
    Russian Defense Ministry Press Service via

    Корреспондент Гили Коэн в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказала о ведущихся в последние дни переговорах между представителями Израиля и России.

    По словам источника, знакомого с содержанием переговоров, их темой является намерение России перебросить часть "стратегического вооружения" из Сирии в Украину. Россия просит Израиль не мешать переброске и не вмешиваться в процесс.

    Гили Коэн отметила, что посольство России в Израиле не стало комментировать эту информацию.

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