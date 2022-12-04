"Кан-11": Россия просит Израиль не мешать переброске "стратегического вооружения" из Сирии в Украину
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Корреспондент Гили Коэн в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказала о ведущихся в последние дни переговорах между представителями Израиля и России.
По словам источника, знакомого с содержанием переговоров, их темой является намерение России перебросить часть "стратегического вооружения" из Сирии в Украину. Россия просит Израиль не мешать переброске и не вмешиваться в процесс.
Гили Коэн отметила, что посольство России в Израиле не стало комментировать эту информацию.
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