Премьер-министр Израиля Яир Лапид поддержал офицера-пограничника, застрелившего террориста в Хауаре

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил со словами поддержки в адрес офицера пограничной полиции (МАГАВ), который 2 декабря застрелил террориста в Хауаре (к югу от Шхема).

"Я полностью поддерживаю командира роты МАГАВ, который обезвредил террориста и тем самым спас жизнь. Любая попытка исказить действительность и представить вместо нее ложь – просто позор. Желаю скорейшего выздоровления бойцу, который был ранен. Наши силы безопасности будут продолжать действовать решительно против терроризма, где бы он ни поднял голову", – заявил Лапид.

В пятницу, 2 декабря, около 16:00, возле деревни Хауара (к югу от Шхема), араб, вооруженный ножом, попытался ворваться в автомобиль, в котором находилась чета израильтян. Поняв, что дверь машины заперта, террорист решил разбить окно камнем. В этот момент водитель, офицер ЦАХАЛа, находившийся в отпуске, выстрелил в него из пистолета. Террорист, который был ранен, заметил группу бойцов пограничной полиции (МАГАВ), патрулировавших территорию. Он направился к ним и, выхватив нож, успел ранить одного из бойцов. Командир роты бросился, чтобы задержать террориста. После короткой борьбы, в ходе которой нападавший пытался завладеть оружием бойца МАГАВ, террорист был застрелен. Боец и командир роты получили легкие ранения.

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Палестинские СМИ распространяли видеозаписи финала этого инцидента, утверждая, что офицер пограничной полиции застрелил безоружного в упор. На видеозаписях видно, как офицер МАГАВ пытается задержать террориста, тот сопротивляется и другие местные жители препятствуют задержанию. В какой-то момент офицеру удается скрутить подозреваемого, он начинает уводить подозреваемого, но тот снова вырывается и бросается на офицера, автоматическая винтовка пограничника падает на землю и он с близкого расстояния стреляет из пистолета в оказавшегося на земле подозреваемого. После этого офицер поднимает с земли автоматическую винтовку и наводит ствол на одного из местных жителей, стоящего рядом со смертельно раненым подозреваемым. Затем офицер, который был вынужден действовать в одиночку в окружении группы местных жителей, вызывает подкрепление.

Названо имя убитого террориста: это 22-летний Аммар Муфлах.