adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
13 - 18°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
17 - 25°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.379 ₪ 3.561 ₪
Иерусалим:
13 - 18°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
17 - 25°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Премьер-министр Израиля Яир Лапид поддержал офицера-пограничника, застрелившего террориста в Хауаре

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Премьер-министр Израиля Яир Лапид поддержал офицера-пограничника, застрелившего террориста в Хауаре
    MARC ISRAEL SELLEM/POOL/Flash90     Инцидент в Хауаре
    Соцсети

    Премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил со словами поддержки в адрес офицера пограничной полиции (МАГАВ), который 2 декабря застрелил террориста в Хауаре (к югу от Шхема).

    "Я полностью поддерживаю командира роты МАГАВ, который обезвредил террориста и тем самым спас жизнь. Любая попытка исказить действительность и представить вместо нее ложь – просто позор. Желаю скорейшего выздоровления бойцу, который был ранен. Наши силы безопасности будут продолжать действовать решительно против терроризма, где бы он ни поднял голову", – заявил Лапид.

    В пятницу, 2 декабря, около 16:00, возле деревни Хауара (к югу от Шхема), араб, вооруженный ножом, попытался ворваться в автомобиль, в котором находилась чета израильтян. Поняв, что дверь машины заперта, террорист решил разбить окно камнем. В этот момент водитель, офицер ЦАХАЛа, находившийся в отпуске, выстрелил в него из пистолета. Террорист, который был ранен, заметил группу бойцов пограничной полиции (МАГАВ), патрулировавших территорию. Он направился к ним и, выхватив нож, успел ранить одного из бойцов. Командир роты бросился, чтобы задержать террориста. После короткой борьбы, в ходе которой нападавший пытался завладеть оружием бойца МАГАВ, террорист был застрелен. Боец и командир роты получили легкие ранения.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Палестинские СМИ распространяли видеозаписи финала этого инцидента, утверждая, что офицер пограничной полиции застрелил безоружного в упор. На видеозаписях видно, как офицер МАГАВ пытается задержать террориста, тот сопротивляется и другие местные жители препятствуют задержанию. В какой-то момент офицеру удается скрутить подозреваемого, он начинает уводить подозреваемого, но тот снова вырывается и бросается на офицера, автоматическая винтовка пограничника падает на землю и он с близкого расстояния стреляет из пистолета в оказавшегося на земле подозреваемого. После этого офицер поднимает с земли автоматическую винтовку и наводит ствол на одного из местных жителей, стоящего рядом со смертельно раненым подозреваемым. Затем офицер, который был вынужден действовать в одиночку в окружении группы местных жителей, вызывает подкрепление.

    Названо имя убитого террориста: это 22-летний Аммар Муфлах.

    adv_13 article_dw_desk
    adv_14 article_dw_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Декабря 2022
    МИД отчитал спецпосланника ООН на Ближнем Востоке, выразившего соболезнования семье убитого террориста
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Декабря 2022
    Власти ПА обвиняют офицера-пограничника в "хладнокровном убийстве" жителя Хауары. Ожидаются акции протеста, в том числе в Израиле
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 3 Декабря 2022
    Представительство ЕС в Палестинской автономии выразило обеспокоенность "чрезмерным применением силы со стороны Израиля"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Декабря 2022
    Теракт в Самарии; ранены двое бойцов пограничной полиции
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:27 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 284-й день войны
    12:15 На трассе в Иерусалим открылся "Натив Плюс": полоса для общественного и кооперативного транспорта
    12:01 В соцсетях распространяют снимки казненных жителей Луганской области
    11:47 Генпрокурор Ирана сообщил о ликвидации полиции нравов
    11:13 Спецпредставитель США: "Сейчас наша задача – остановить поставки иранского оружия России"
    10:23 Коронавирус в Израиле 4 декабря 2022 года: около 11300 зараженных, 38 умерших от COVID-19 за неделю
    09:55 В Иране повешены четыре "сионистских агента"
    09:45 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны семеро подозреваемых в терроре, один разыскиваемый был ранен
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5