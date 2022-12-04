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    В Израиле

    Минобороны Израиля начало поставку бронированных амбулансов в Украину

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    Минобороны Израиля начало поставку бронированных амбулансов в Украину
    Минобороны Израиля/Plasan Re'em     Минобороны Израиля начало поставку бронированных амбулансов в Украину
    Минобороны Израиля/Plasan Re'em

    В минувшую пятницу министерство обороны Израиля сообщило о доставке в Украину первой бронированной машины скорой помощи, подготовленной израильской компанией Plasan Re'em. Всего в ближайшие месяцы планируется передать Украине четыре таких автомобиля Mercedes Sprinter.

    Радиостанция "Кан Бет" передает, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил признательность за оказание помощи, отметив, что его страна остро нуждается в подобной технике.

    Издание The Jerusalem Post напоминает, что в марте-апреле израильская служба "Маген Давид Адом" передала Украине десять бронированных машин скорой помощи высокой проходимости. Кроме того, Израиль поставлял Украине защитное оборудование (каски, бронежилеты) и разворачивал во Львовской области полевой госпиталь.

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    Власти Украины продолжают настойчиво просить о поставках израильских вооружений.

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    30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль должен прекратить "балансировать" в отношениях с Украиной и Россией. По словам Зеленского, Биньямину Нетаниягу после вступления в должность главы правительства придется выбирать между отношениями с Киевом или с Москвой.

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