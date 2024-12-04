Четверо палестинцев задержаны за совершение терактов возле поселения Бейт-Эль
время публикации: 04 декабря 2024 г., 17:32 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 17:32
Сотрудники полиции арестовали четверых палестинцев, которых подозревают в совершении террористических атак на поселение Бейт-Эль в Биньямине. В течение последнего месяца в сторону поселения были брошены два взрывных устройства.
Установив личности подозреваемых, сотрудники полиции арестовали двоих жителей деревни Джилазун. В начале недели были арестованы еще двое членов террористической группировки, у которых был автомобиль, использовавшийся для совершения терактов.
Расследование против подозреваемых продолжается, они будут доставлены в суд для продления срока содержания под стражей.
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