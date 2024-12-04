Четверо палестинцев задержаны за совершение терактов возле поселения Бейт-Эль

Сотрудники полиции арестовали четверых палестинцев, которых подозревают в совершении террористических атак на поселение Бейт-Эль в Биньямине. В течение последнего месяца в сторону поселения были брошены два взрывных устройства.

Установив личности подозреваемых, сотрудники полиции арестовали двоих жителей деревни Джилазун. В начале недели были арестованы еще двое членов террористической группировки, у которых был автомобиль, использовавшийся для совершения терактов.

Расследование против подозреваемых продолжается, они будут доставлены в суд для продления срока содержания под стражей.