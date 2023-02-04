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    В Израиле

    Ран Эрез о забастовке в старших классах: "Минфин говорил полуправду и вредит системе образования"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Ран Эрез о забастовке в старших классах:
    Avshalom Sassoni/FLASH90

    Министерство финансов выразило сожаление по поводу "странного и недобросовестного поведения организации учителей старших и средних классов", объявившей накануне об отмене учебы в старших классах в воскресенье, 6 февраля.

    По словам представителей минфина, назначенная встреча переговорных групп, которую министерство финансов попросило отложить на час, была в ответ отменена организацией учителей.

    В министерстве призвали организацию учителей вернуться за стол переговоров и предотвратить напрасный ущерб школьникам.

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    В ответ председатель организации Ран Эрез обвинил министерство в том, что оно говорит полуправду, "что хуже лжи", и что на переговоры с ним продолжают присылать чиновников нижнего звена, не имеющих полномочий принимать решения. "Это министерство финансов вредит системе образования", - заявил Эрез.

    Напомним, что накануне организация учителей средних и старших классов объявила в воскресенье, 5 февраля, всеобщую забастовку в старших (10-12) классах средней школы, требуя повышения заработной платы.

    С соответствующим заявлением выступил глава профсоюзного объединения учителей старших классов Ран Эрез, сообщивший, что все старшие классы всех школ 5 февраля будут закрыты, кроме школ системы специального образования.

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    Эрез подчеркнул, что речь идет о предупредительной однодневной забастовке. "Мы требуем, чтобы зарплата учителя, начинающего работу в системе среднего образования в Израиле, составляла 12 тысяч шекелей в месяц", – заявил он.

    В августе, накануне начала нового учебного года профсоюз учителей угрожал забастовкой, но в итоге она была отменена.

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