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    В Израиле

    Спецоперация ЦАХАЛа возле Иерихона; задержаны подозреваемые в терроризме

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пресс-служба ЦАХАЛа
    Пресс-служба ЦАХАЛа
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    Силы ЦАХАЛа, службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ) задержали в лагере беженцев Акбат-Джабар возле Иерихона нескольких подозреваемых в террористической деятельности.

    Бойцы отряда "Дувдеван" и региональной бригады "А-Бекаа ве а-Эмеким" в ходе операции по задержанию подозреваемых окружили несколько зданий в лагере беженцев Акбат-Джабар. В одном из случаев подозреваемые, забаррикадировавшиеся в здании, сдались израильским военнослужащим. В других случаях были зафиксированы попытки обстрелять израильских солдат, которые были вынуждены открывать ответный огонь.

    Среди военнослужащих раненых нет. Палестинские источники сообщили о 13 пострадавших.

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    Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе операции разыскивались причастные к попытке теракта на перекрестке Альмог (1-я трасса, по пути из Иерусалима к Мертвому морю). Сотрудниками ШАБАКа была получена информация о том, что в лагере беженцев Акбат-Джабар скрываются причастные к этой атаке, а местные жители планируют аналогичные нападения.

    Расследование попытки теракта продолжается.

    Напомним, 28 января вооруженный террорист подъехал к ресторану на перекрестке Альмог, подошел ко входу со стороны парковки и выстрелил один раз из винтовки, после чего она дала осечку. Стрелявший скрылся с места происшествия.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Февраля 2023
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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Января 2023
    Попытка теракта на перекрестке Альмог, пострадавших нет
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