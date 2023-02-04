Израильские военные сбили летательный аппарат над сектором Газы

Вечером в субботу, 4 февраля, в районах, прилегающих к сектору Газы, был слышен взрыв. Вскоре после этого пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в небе над Газой был сбит летательный аппарат.

Для уничтожения летательного аппарата была задействована система "Железный купол".

По неофициальным данным, был уничтожен беспилотный самолет.

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На израильской территории сигналы тревоги не звучали. Но из Газы сообщают, что в секторе были слышны сирены.

Информация уточняется.