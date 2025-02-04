Бен Кастро приговорен к 29 годам тюрьмы за убийство Майи Глуговски из-за расставания

Окружной суд в Лоде приговорил 31-летнего Бена Кастро из Реховота к 29 годам тюремного заключения за предумышленное убийство 38-летней Майи Глуговски, студентки медицинского факультета. Мотивом убийства послужило желание Майи прекратить взаимоотношения с Кастро. Суд также обязал Бена Кастро заплатить семье жертвы максимальную установленную уголовным законодательством компенсацию – 258 тысяч шекелей.

Напомним, преступление было совершено 31 октября 2023 года. По данным обвинительного заключения, Глуговски и Кастро состояли в отношениях, и через три месяца Глуговски приняла решение уйти. Когда они находились в Реховоте и ехали в машине, Глуговски сообщила Бену Кастро о своем решении расстаться.

Между ними началась ссора, в ходе которой Кастро дважды ударил Майю Глуговски ножом в шею. Он продолжил движение, когда окровавленная женщина находилась рядом с ним на пассажирском сиденье, припарковал машину с телом возле дома своего знакомого, которого Кастро попросил помочь ему скрыться от правосудия.

Тело женщины было позднее обнаружено в автомобиле, медики зафиксировали ее смерть. Вскоре был установлен и арестован подозреваемый, его арестовали и через несколько недель предъявили обвинения.

Бен Кастро признался в совершенном преступлении и был признан виновным в рамках сделки с правосудием, он приговорен к 29 годам лишения свободы, отсчет которых начался с его ареста 31 октября 2023 года, 15-месячному условному сроку, в рамках которого после освобождения из тюрьмы он в течение трех лет не должен совершать никаких связанных с насилием преступлений, еще одному условному сроку на 6 месяцев, в рамках которого он в течение трех лет после освобождения из тюрьмы не должен совершать правонарушений, связанных с попыткой помешать ходу следствия, и выплате семье пострадавшей компенсации в размере 258 тысяч шекелей, разбитой на 20 равных платежей.