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Израиль

Аудитор "Эль-Аля" получил 14 месяцев тюрьмы за хищение сотен тысяч шекелей

время публикации: 04 февраля 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 11:19
Аудитор "Эль-Аля" получил 14 месяцев тюрьмы за хищение сотен тысяч шекелей
Moshe Shai/FLASH90

Окружной суд Центрального округа в Лоде приговорил бывшего аудитора авиакомпании "Эль-Аль" Шимона Переца к 14 месяцам тюремного заключения, 12 месяцам тюремного заключения условно и 230 тысячам шекелей штрафа.

Приговор был вынесен на основании признания Переца, пошедшего на сделку с прокуратурой и признавшего себя виновным в хищении у работодателя, подделке корпоративных документов, подрыве и обмане доверия и налоговых преступлениях.

Хищения происходили в период с 2007 по 2013 годы, когда Перец работал в представительствах "Эль-Аля" в Румынии и Польше. Среди прочего, Перец брал деньги из кассы представительств, переводил деньги со счетов компании на частный счет, подделывал документы об отмене билетов и т.д.

Суд подчеркнул, что столь мягкий приговор связан с возрастом подсудимого и состоянием его здоровья.

В рамках того же дела директор представительства "Эль-Аля" в Румынии Лея Малка Вайцман, признанная виновной в содействии хищению средств, была приговорена к 8 месяцам тюрьмы, замененным на общественные работы, и штрафу в размере 230 тысяч шекелей. Работник "Эль-Аля" Арье Либушор, через счет которого Перец выводил деньги, был приговорен к 4 месяцам общественных работ и штрафу в размере 14 тысяч шекелей.

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