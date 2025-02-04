Сотрудник службы безопасности гостиницы приговорен к году тюрьмы за кражу денег у эвакуированных

33-летний житель Саджура, работавший заместителем офицера безопасности в отделе возле поселка Мигдаль приговорен к году тюрьмы за кражу денег из номеров постояльцев.

Судья мирового суда в Тверии Ярив Навон в своем решении отдельно отметил, что жертвами преступления стали жители населенных пунктов на границе с Ливаном, вынужденные из-за войны покинуть свои дома. И это стало отягчающим обстоятельством.

Согласно материалам дела, обвиняемый в общей сложности украл к постояльцев более 53 тысяч шекелей, из которых около 30 тысяч были украдены у 89-летних супругов.

В материалах следствия говорится, что обвиняемый следил за проживающими в гостинице и знал, когда они покидают гостиницу и уезжают по своим делам. И когда постояльцы уходили из своих комнат, подозреваемый, используя имеющийся у охранников мастер-ключ, открывал их комнаты, а применяя имеющийся у охраны электронный прибор вскрывал сейфы в номерах.