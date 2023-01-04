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    В Израиле

    Заключение юрсоветника правительства для БАГАЦа: назначение Дери неприемлемо

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    Заключение юрсоветника правительства для БАГАЦа: назначение Дери неприемлемо
    Yonatan Sindel/Flash90

    В среду, 4 января, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представила в БАГАЦ официальное заключение по апелляциям, поданным против назначения лидера партии ШАС Арье Дери на пост министров внутренних дел и здравоохранения.

    В своем заключении Баарав-Миара пишет, что "назначение Дери министром неприемлемо и должно быть отменено".

    Юридический советник напоминает, что в 2015 и 2016 годах Верховный суд уже постановил, что назначение Дери министром находится на грани допустимого.

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    "Теперь, когда в феврале 2022 года Дери был признан виновным в еще двух уголовных нарушениях, такое назначение является уже недопустимым", – пишет Баарав-Миара.

    Накануне юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сообщила премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что не станет представлять правительство при рассмотрении апелляции, поданной против назначения Арье Дери на пост министра в правительстве. В связи с заявлением Гали Баарав-Миара правительство будут представлять в БАГАЦ частные адвокаты.

    Рассмотрение апелляции, поданной против назначения Дери на пост министра, состоится в четверг, 5 января. Апелляцию будут рассматривать расширенная коллегия, состоящая из 11 судей. 

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