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Израиль

Война в Газе в ночь на 4.01.2025: удары по целям, высокая интенсивность боевых действий

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 04 января 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 07:01
Война в Газе в ночь на 4.01.2025: удары по целям, высокая интенсивность боевых действий
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 4 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере, в центре и юге Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе. Отметим высокую интенсивность боевых действий в секторе Газы.

На севере сектора: квадрокоптеры ЦАХАЛа атаковали цели на северо-западе города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Ас-Сабра, в южной части города Газа, есть раненые; танки ЦАХАЛа обстреляли цели около Индонезийской больницы; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Аш-Шааф, в восточной части города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Карам аль-Гуль в районе Шуджаийя, на востоке города Газа, есть убитые и раненые.

В центре сектора: бронетехника ЦАХАЛа обстреляла цели на севере Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Дир аль-Балахе, есть раненые; ВМС ЦАХАЛа атаковали цель на побережье, в центральной части сектора; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в северо-западной части Нусейрата и в северо-восточной части Аль-Бурейджа.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Хан-Юнисе; силы ЦАХАЛа обстреляли цели в районе Аль-Мауаси, к западу от Хан-Юниса, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали цель в Хан-Юнисе; ЦАХАЛ обстрелял цель на западе Рафаха; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Аль-Карара, северо-восточней Хан-Юниса, утверждается, что была обстреляна школа; источники в Газе сообщали об убитом и множестве раненых в результате авиаудара по дому семьи Аль-Маджайда в районе Аль-Мауаси, к западу от Хан-Юниса; источники в Газе сообщали о пяти убитых в результате удара ЦАХАЛа по автомобилю в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 4 января.

Израиль
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