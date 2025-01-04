Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 4 января, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. В горных районах сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 8-17 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 12-16, в Эйлате – 11-23, в Беэр-Шеве – 8-21, в Мицпе-Рамоне – 9-19, на побережье Мертвого моря – 13-16, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-19, в Ариэле – 9-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-19, на Голанских высотах – 10-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 20-90 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье температура немного повысится, будет облачно. В понедельник-вторник ожидается понижение температуры, переменная облачность.