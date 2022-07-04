США и Израиль: невозможно установить, кем была убита журналистка "Аль-Джазиры"

В понедельник, 4 июля, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала результаты экспертизы пули, извлеченной из тела журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. Израильские и американские эксперты пришла к выводу, что невозможно установить, была ли она убита палестинскими боевиками, которые вели беспорядочную стрельбу, или случайно застрелена израильским солдатом. Аналогичное заявление было опубликовано Государственным департаментом США.

В прошлую субботу, 2 июля, представители Палестинской администрации передали пулю, которой, по их словам, была убита журналистка, координатору США по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской автономии генералу Майклу Пензелю (USSC) для проведения баллистической экспертизы. Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что пуля с момента ее передачи до момента возвращения палестинцам в воскресенье, 3 июля, находилась у генерала Пензеля.

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Госдепартамент и ЦАХАЛ сообщили, что баллистическая экспертиза проводилась в судебно-медицинской лаборатории американскими и израильскими экспертами в присутствии представителей USSC. Экспертам предстояло ответить на вопрос, из какого оружия был сделан выстрел.

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Госдепартамент и израильская армия сообщили, что во время экспертизы возникли неразрешимые трудности. "В силу физического состояния пули, качества отметин на ней, возникла реальная сложность при идентификации пули, и, соответсвенно, невозможно было установить, была ли она выпущена из контрольного оружия", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Вместе с тем, в сообщении Госдепартамента говорится, что эксперты полагают, что выстрел, скорее всего, был сделан с позиции израильских солдат. При этом подчеркивается, что "нет причин думать, что выстрел был сделан преднамеренно".

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Учитывая выводы экспертов, начальник Генштаба генерал-майор Авив Кохави приказал продолжать расследования инцидента, в ходе которого была убита журналистка, используя весь имеющийся у ЦАХАЛа инструментарий. Военная прокуратура распорядится о начале расследования военной следственной группой (МАЦАХ) после завершения расследования, проводящегося по указанию начальника Генштаба.

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Расследование обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ

Власти США оказывали давление на Рамаллу, добиваясь проведения совместного с Израилем и Палестинской администрацией расследования обстоятельств гибели американской гражданки, журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ, убитой 11 мая в Дженине, пишет сайт Ynet. Но руководство ПА отказалось от такого расследования, о чем 12 мая заявил председатель ПА Махмуд Аббас во время церемонии прощания с Абу Аклэ в Мукате.

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К международному расследованию призывали ООН и другие международные организации.

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Власти ПА все это время обвиняли израильских военных в "убийстве" журналистки, отказываясь от совместного расследования. Посол Палестины в ООН Рияд Мансур обратился в Совет Безопасности, заявив, что израильский снайпер застрелил Ширин Абу Аклэ.

Официальный представитель Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх, отвечающий за отношения с Израилем, утром 12 мая подтвердил, что власти Израиля попросили о проведении совместного расследования обстоятельств гибели в Дженине журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. Он также сообщил, что власти Израиля просят передать для экспертизы пулю, которой была убита журналистка. Аш-Шейх заявил, что власти ПА ответили Израилю отказом, передает агентство Maan. Хусейн аш-Шейх заявляет: "Мы подтвердили, что наше расследование было независимым, и мы проинформируем ее семью (семью Абу Аклэ), Америку, Катар, все официальные структуры и народные власти о результатах расследования, которое проводится с высокой степенью прозрачности. Все обстоятельства, доказательства и свидетельства подтверждают, что она была убита израильским спецназом".

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Израильское руководство опасается, что палестинская сторона уничтожит или фальсифицирует улики. Речь идет, прежде всего, о пуле, извлеченной из головы погибшей. Баллистическая экспертиза может помочь установить, из какого оружия и кем была выпущена эта пуля.

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Израиль просит власти ПА передать пулю, извлеченную из головы погибшей журналистки, чтобы провести профессиональную баллистическую экспертизу, во время которой смогут присутствовать представители ПА и США. Израильская сторона также выразила готовность к тому, чтобы подобную экспертизу проводили американские специалисты. При этом отмечается, что действия палестинской стороны затрудняют расследование: тело забрали с места происшествия без проведения необходимой экспертизы, потом его доставили в морг больницы "Ибн Сина" в Дженине, затем тело несли по улицам в сопровождении толпы, потом пулю изъяли из головы в ходе вскрытия в университете "Ан-Наджа" в Рафидии, к западу от Шхема, и т.д.

Вечером 12 мая израильский телеканал "Кан-11" сообщил, что силам безопасности удалось получить результаты компьютерной томографии тела, которые были сделаны в Институте судебной медицины Национального университета "Ан-Наджа", где проводилось вскрытие. По данным телеканала, снимки были переданы израильским специалистам в надежде, что это поможет установить, чьей пулей была убита журналистка. Согласно информации телеканала, полученные снимки имеют большое значение для расследования, однако израильские эксперты говорят, что их одних недостаточно, чтобы сделать однозначные выводы.

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Между тем палестинское агентство Maan цитирует публикации американских изданий Wall Street Journal и Washington Post, в которых со ссылкой на анонимные источники в ЦАХАЛе говорится о возможной причастности одного из бойцов спецподразделения "Дувдеван" к гибели журналистки. В этих публикациях говорится о том, что израильские спецназовцы, находившиеся в автомобиле, вели перестрелку с палестинскими боевиками примерно в 150 метрах от того места, где погибла Абу Аклэ. Рассматривается версия, согласно которой одна из пуль могла отрикошетить и случайно попасть в журналистку. Источник в ЦАХАЛе сообщил, что оружие спецназовцев, участвовавших в перестрелке, забрали для баллистической экспертизы. Тип оружия и калибр патронов при этом не называются.

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Washington Post цитирует слова директора Института судебной медицины Ан-Наджа Райана аль-Али, заявившего на пресс-конференции, что пуля была выпущена "с расстояния более одного метра". То есть всё, что могут сказать палестинские эксперты, это то, что Ширин Абу Аклэ не была убита выстрелом в упор.

Институт судебной медицины Национального университета Ан-Наджа 11 мая опубликовал предварительные результаты вскрытия тела Ширин Абу Аклэ. На проведенной после вскрытия пресс-конференции было объявлено, что причиной смерти стало попадание в голову разрывной пули (رصاصة متفجرة), от полученного ранения женщина умерла мгновенно, передает агентство Maan. Экспертиза также показала, что оружие, из которого была выпущена пуля, было "очень скорострельным" (من نوع سريع جداً). Деформированная пуля была изъята и передана в лабораторию для дальнейшего анализа. Затем, после исследования, было заявлено, что "невозможно установить, кем именно она была убита, израильскими военнослужащими или палестинскими боевиками".

Некие "палестинские свидетели" заявили Washington Post, что перестрелка действительно была, но она якобы происходила далеко от того места, где была смертельно ранена Абу Аклэ и завершилась задолго до того, как она была ранена. Продюсер и сотрудник газеты "Кудс" Али Самуди, получивший ранение в спину, продолжает настаивать, что перестрелки не было, а была "гробовая тишина" перед тем, как журналистов обстреляли.

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Судя по данным предварительного расследования ЦАХАЛа, которые публиковала в частности газета "Гаарец", бойцы израильских спецподразделений находились на расстоянии 100-150 метров от места, где была смертельно ранена журналистка. При этом подчеркивается, что военные вели избирательный огонь в то время, как боевики стреляли хаотично. Израильские военные в ходе операции выпустили несколько десятков пуль, боевики выпустили сотни пуль. Оружие, из которого в ходе операции стреляли бойцы ЦАХАЛа, под контролем, эксперты могли бы установить, была ли пуля, убившая журналистку, выпущена из ствола оружия, из которого стрелял кто-либо из бойцов ЦАХАЛа, участвовавших в операции.

13 мая поступила информация о том, что военные оцепили район, где погибла журналистка, для проведения действий, связанных с расследованием.

Комментарий ЦАХАЛа

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Пресс-служба Армии обороны Израиля 11 мая провела специальную онлайн пресс-конференцию по поводу обстоятельств гибели в Дженине журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ.

В лагере беженцев в Дженине ЦАХАЛ проводил операцию по задержанию разыскиваемого террориста ХАМАСа. Операция была успешной, террориста задержали.

Армейская пресс-служба отметила, что не может сказать, было ли известно военным, что в районе проведения операции находятся журналисты.

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ЦАХАЛ заявляет: когда военные приблизились к дому, где, по данным спецслужб, скрывался разыскиваемый террорист, боевики начали стрелять в сторону солдат. По данным ЦАХАЛа, было три перестрелки: один из боевиков обстрелял военных с крыши, по нему был открыт ответный огонь; другой боевик бросил взрывное устройство, в ответ был открыт огонь; затем боевик стрелял из автоматической винтовки М-16, и в этом случае также был открыт ответный огонь.

Военные не комментируют сообщения о том, что над районом проведения операции был израильский БПЛА, который мог заснять происходившее. При этом глава международного отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Амнон Шефлер подтвердил, что применение беспилотников при проведении подобных операций является обычной практикой.

Расследование обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ проходит под личным контролем начальника генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави.