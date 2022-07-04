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    В Израиле

    Израиль и Польша договорились о полной нормализации отношений

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    Израиль и Польша договорились о полной нормализации отношений
    Justin Tallis/Pool Photo via AP, AP Photo/Andreea Alexandru

    Президент Израиля Ицхак Герцог провел 4 июля телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе беседы, которая проходила с ведома польского и израильского премьер-министров, была достигнута договоренность о полной нормализации отношений между двумя государствами.

    Главы государств выразили надежду, что в будущем взаимные противоречия будут решаться посредством диалога и в конструктивном духе. Достигнута договоренность о возвращении в еврейское государство польского посла. Посол Израиля в Варшаве Яаков Ливне вручит президенту Польши верительные грамоты.

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    Ливне был приступить к исполнению обязанностей летом 2021 года, но все это время находился в Израиле. 26 февраля 2022 года, на фоне российского вторжения в Украину, занимавший тогда пост министра иностранных дел Яир Лапид потребовал от него немедленно вылететь в Польшу для обеспечения лучшей координации между государствами.

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    Причиной нынешнего кризиса стал принятый в Польше в 2021 году закон об ограничении срока реституции, лишающий евреев права на получение собственности, утраченной их близкими во время Второй Мировой войны. Закон вызвал в Израиле значительное недовольство.

    Еще одним напряженным аспектом стал принятый в 2018 году закон о национальной памяти, запрещающий возлагать на польский народ и Польшу как государство коллективную ответственность за Холокост.

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    Разногласия привели и к прекращению поездок израильских школьников в расположенные на польской территории нацистские лагеря уничтожения. Польские власти обуславливали их проведение ознакомлением с польской точкой зрения. В ходе нынешнего разговора Дуда заявил о важности возобновления поездок.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Февраля 2022
    Израиль возвращает посла в Польшу – на фоне военных действий в Украине
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