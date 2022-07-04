Скандалы и борьба за голоса: предвыборная кампания набирает обороты

В политической системе продолжается скандал, связанный с высказываниями депутатов от "Ликуда" о намерении сменить юридического советника правительства в случае победы на выборах.

Накануне заявления об этом сделали депутаты Йоав Киш и Шломо Караи. Скандал вспыхнул после того, как юридический советник оборонной системы опубликовал заключение, согласно которому нет юридических препятствий для назначения нового начальника генерального штаба в предвыборный период. Окончательное решение должна принять юридический советник Гали Баарав-Миара. "Если юридический советник утвердит такое назначение в предвыборный период, последствия падут в первую очередь на нее. Только юрсоветник, назначенная с целью обслуживания власти, делает такие назначения. И в этом случае мы сменим ее сразу после того, как придем к власти", – написал депутат Киш. А депутат Шломо Караи заявил еще резче: "Неважно, утвердит она назначение или нет. Мы сменим ее и отменим все назначения, совершенные этим правительством лжи".

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Эти заявления вызвали шквал комментариев и критики. Депутат Кнессета Гилад Карив ("Авода") подал жалобу в полицию на депутата Киша. "Его заявления – это не политическая борьба и не критика. Его слова – это шантаж с угрозами", – сказал Карив в интервью "Кан РЭКА".

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Глава оппозиции и лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу заявил, что слова Киша и Караи не отражают его точку зрения. Сам Киш позднее сказал, что речь не шла об угрозах.

4 июля состоится последнее заседание Кнессета 24-го созыва. Затем депутаты отправятся на каникулы до приведения к присяге Кнессета 25-го созыва. Это произойдет в середине ноября. На протяжении всех четырех месяцев парламентарии останутся депутатами и продолжат получать зарплату – в том числе те, кто вошли в Кнессет благодаря "норвежскому закону", то есть заменив в парламенте министров правительства, которое к настоящему моменту стало переходным.

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В последний день работы парламента будет предпринята дополнительная попытка утвердить законопроект о строительстве метрополитена. В "Ликуде" уже заявили, что не поддержат эту инициативу.

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Тем временем партии продолжают подготовку к формированию предвыборных списков. Как сообщила Анна Райва-Барски в газете "Маарив", в "Ликуде" требуют разрешить действующим депутатам баллотироваться в округах, а не в общеизраильском списке. Шанс быть избранным в округе гораздо выше, поэтому только новые кандидаты имеют право баллотироваться там, остальные избираются в общем списке. Если разрешение будет дано, это практически означает, что предвыборный список останется неизменным.

В политических кругах обсуждают и результаты первых опросов предвыборной кампании, свидетельствующие о том, что четыре партии находятся в непосредственной близости к электоральному барьеру: "Тиква Хадаша", МЕРЕЦ, РААМ, "Ямина".

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4 июля глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар в интервью "Галей ЦАХАЛ" заявил, что голосование за партию Айелет Шакед означает голосование за Нетаниягу. "Шакед даже перед роспуском Кнессета делала все, чтобы создать альтернативное правительство", – сказал Саар. Ответ Шакед не замедлил последовать. "Если вам это так мешает, то почему вы несколько недель вели переговоры с людьми Нетаниягу?" – написала Шакед в Twitter.

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В "Ликуде", в свою очередь, продолжают колебаться по поводу тактики в отношении партии Шакед. С одной стороны, там рассматривают ее как противника, способного забрать голоса и не пройти электоральный барьер, с другой понимают, что без партии "Ямина" крайне сложно будет сформировать правое правительство. Источники в "Ликуде" говорят, что окончательно тактика будет сформирована в ближайшие две недели.