Коалиция продвигает законы по реформе, оппозиция обещает "бороться всеми способами"

Во вторник, 4 июля, комиссия Кнессета по законодательству продолжает рассмотрение законопроекта об ограничении принципа крайней неприемлемости.

После завершения обсуждения состоится голосование, и председатель комиссии Симха Ротман намерен уже 5 июля представить законопроект на утверждение Кнессета в первом чтении.

Депутат от партии "Еш Атид" Владимир Белиак заявил, что оппозиция не намерена "слагать оружие, и борьба будет продолжаться всеми имеющимися в распоряжении парламентариев средствами". Если оппозиции удастся не допустить голосования на комиссии, утверждение закона в первом чтении будет отложено на начало следующей недели.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

В коалиции утверждают, что речь идет о "смягченном варианте" законопроекта. От изначального варианта он отличается тем, что за судами сохранено право отменять решения глав местных органов власти на основе принципа неприемлемости.

В оппозиции говорят о том, что отмена этого принципа лишает суды возможности препятствовать злоупотреблениям и недопустимым назначениям.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара также выступает против ограничения принципа неприемлемости, называя такой шаг "созданием черной дыры" в израильской демократии.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

Новый глава коллегии адвокатов Амит Бехер сказал, что будет "всеми возможными способами – юридическим и общественным – бороться против этого законопроекта, обваливающего принцип независимости судебной системы".

В коалиции заявляют, что тверды в своем намерении утвердить закон до завершения летней сессии Кнессета 30 июля. Однако неизвестно, есть ли достаточно времени для того, чтобы завершить подготовку и утверждение законопроекта в трех чтениях.

Одновременно в самой коалиции продолжается дискуссия об остальных параграфах реформы. Ультраортодоксальные фракции требуют от премьер-министра отказаться от слов, сказанных в интервью Wall Street Journal, согласно которым закон о преодолении вето БАГАЦа снят с повестки дня. Глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил в интервью изданию "Ятед Неэман": "Мы не намерены отказываться от закона о преодолении вето БАГАЦа. Мы не вмешиваемся в остальные параграфы реформы, но этот вопрос Нетаниягу не решает единолично".

adv_15 incontent_3