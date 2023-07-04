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    В Израиле

    Коалиция продвигает законы по реформе, оппозиция обещает "бороться всеми способами"

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    Коалиция продвигает законы по реформе, оппозиция обещает
    Yonatan Sindel/Flash90

    Во вторник, 4 июля, комиссия Кнессета по законодательству продолжает рассмотрение законопроекта об ограничении принципа крайней неприемлемости.

    После завершения обсуждения состоится голосование, и председатель комиссии Симха Ротман намерен уже 5 июля представить законопроект на утверждение Кнессета в первом чтении.

    Депутат от партии "Еш Атид" Владимир Белиак заявил, что оппозиция не намерена "слагать оружие, и борьба будет продолжаться всеми имеющимися в распоряжении парламентариев средствами". Если оппозиции удастся не допустить голосования на комиссии, утверждение закона в первом чтении будет отложено на начало следующей недели. 

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    В коалиции утверждают, что речь идет о "смягченном варианте" законопроекта. От изначального варианта он отличается тем, что за судами сохранено право отменять решения глав местных органов власти на основе принципа неприемлемости. 

    В оппозиции говорят о том, что отмена этого принципа лишает суды возможности препятствовать злоупотреблениям и недопустимым назначениям.

    Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара также выступает против ограничения принципа неприемлемости, называя такой шаг "созданием черной дыры" в израильской демократии.

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    Новый глава коллегии адвокатов Амит Бехер сказал, что будет "всеми возможными способами – юридическим и общественным – бороться против этого законопроекта, обваливающего принцип независимости судебной системы".

    В коалиции заявляют, что тверды в своем намерении утвердить закон до завершения летней сессии Кнессета 30 июля. Однако неизвестно, есть ли достаточно времени для того, чтобы завершить подготовку и утверждение законопроекта в трех чтениях. 

    Одновременно в самой коалиции продолжается дискуссия об остальных параграфах реформы. Ультраортодоксальные фракции требуют от премьер-министра отказаться от слов, сказанных в интервью Wall Street Journal, согласно которым закон о преодолении вето БАГАЦа снят с повестки дня. Глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил в интервью изданию "Ятед Неэман": "Мы не намерены отказываться от закона о преодолении вето БАГАЦа. Мы не вмешиваемся в остальные параграфы реформы, но этот вопрос Нетаниягу не решает единолично".  

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