Освобождены все 52 задержанных в ходе протестов в "Бен-Гурионе"

Организаторы протестов сообщили ночью, что все 52 человека, задержанных накануне в ходе протестной акции в аэропорту имени Бен-Гуриона, были освобождены.

Ранее возле отделения полиции в Рамле, куда доставили большинство задержанных на территории аэропорта, прошла акция протеста против задержаний демонстрантов.

Напомним, 3 июля на территории аэропорта "Бен-Гурион" была объявлена акция протеста против юридической реформы. Для протеста полиция отвела специальный участок в районе третьего терминала, однако участники акции быстро его покинули и собрались внутри терминала и вокруг него, блокировав движение транспорта и людей.

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На некоторое время был полностью парализован этаж прибытия в терминале, начались столкновения между полицией и участниками протестной акции.

В результате были задержаны 52 человека.

По данным полиции, в акции протеста принимали участие около 15 тысяч человек.

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