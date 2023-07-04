adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 31°
Тель-Авив:
20 - 28°
Эйлат:
27 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.713 ₪ 4.046 ₪
Иерусалим:
20 - 31°
Тель-Авив:
20 - 28°
Эйлат:
27 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Освобождены все 52 задержанных в ходе протестов в "Бен-Гурионе"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Во время акции протеста в
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Организаторы протестов сообщили ночью, что все 52 человека, задержанных накануне в ходе протестной акции в аэропорту имени Бен-Гуриона, были освобождены.

    Ранее возле отделения полиции в Рамле, куда доставили большинство задержанных на территории аэропорта, прошла акция протеста против задержаний демонстрантов.

    Напомним, 3 июля на территории аэропорта "Бен-Гурион" была объявлена акция протеста против юридической реформы. Для протеста полиция отвела специальный участок в районе третьего терминала, однако участники акции быстро его покинули и собрались внутри терминала и вокруг него, блокировав движение транспорта и людей.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    На некоторое время был полностью парализован этаж прибытия в терминале, начались столкновения между полицией и участниками протестной акции.

    В результате были задержаны 52 человека.

    По данным полиции, в акции протеста принимали участие около 15 тысяч человек.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Июля 2023
    Возле отделения полиции в Рамле проходит акция протеста против задержания активистов протеста
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Июля 2023
    Акция протеста в аэропорту "Бен-Гурион": полиция сообщает о 37 задержанных
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:22 Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых
    10:07 Освобождены все 52 задержанных в ходе протестов в "Бен-Гурионе"
    09:44 ПИЦ: авиация ЦАХАЛа нанесла новые удары по целям в Дженине
    09:29 Война в Украине: возросло число погибших в Сумах, есть жертвы в результате обстрела Херсона
    09:26 На 5-й трассе автобус съехал в кювет и перевернулся, десятки пострадавших
    09:14 Минздрав ПА: число убитых в ходе операции ЦАХАЛа в Дженине возросло до десяти
    08:47 Продолжаются беспорядки в арабских населенных пунктах, в Абу Дисе ранены двое пограничников
    08:00 В Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5